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Умер актер, сыгравший в "Гарри Поттере"

28.01.2017 07:26
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Умер актер, сыгравший в "Гарри Поттере"

Дважды номинировавшийся на премию "Оскар", обладатель премии BAFTA британский актер Джон Херт умер в возрасте 77 лет.

Об этом сообщило агентство Associated Press, со ссылкой на агента актера, передает 112.ua.

Сообщается, что он сыграл роли в фильмах "Человек-слон" и "Полуночный экспресс".

Также, Херт известен зрителям по роли мистера Олливандера в экранизациях знаменитой книги "Гарри Поттер". Он появлялся в частях "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и "Гарри Поттер и Дары Смерти" (2010). Кроме того, Херт снимался в фильмах "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Чужой", в знаменитой экранизации антиутопии "1984" исполнил главную роль Уинстона Смита.

Сообщается, что в 2015 году у актера диагностировали рак поджелудочной железы, он проходил лечение. 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Великобритания, актер, смерть
 
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