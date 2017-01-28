Умер известный белорусский певец Александр Тихонович

28.01.2017 08:28

"Сегодня ночью не стало моего Папы...Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год", - написала дочь артиста.

Тихоновичу было 64 года. Последнее время он очень болел, сообщает svaboda.org.