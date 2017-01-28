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В горах Швеции появилось необыкновенное облако (ФОТО)

28.01.2017 10:42
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В горах Швеции появилось необыкновенное облако (ФОТО)

В Швеции на горнолыжном курорте Оре отдыхающие увидели необыкновенное облако в виде НЛО. Об этом сообщает The Local, передает inform-ua.info.

Лыжники начали массово делать фото необыкновенного природного явления и выкладывать их в сеть.

Эксперты объяснили, что увиденное местными природное явление - лентикулярное или линзовидное облако. Такие облака образуются над горными вершинами, когда воздух, поднимаясь, должен преодолевать склоны холмов на своем пути. Конденсируясь, воздух превращается в облака, которые часто воспринимаются за НЛО.




Фото: inform-ua.info/

Теги: Донбасс, Швеция, фото, лыжные гонки, гора, облако
 
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