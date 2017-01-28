В горах Швеции появилось необыкновенное облако (ФОТО)

28.01.2017 10:42

В Швеции на горнолыжном курорте Оре отдыхающие увидели необыкновенное облако в виде НЛО. Об этом сообщает The Local, передает inform-ua.info.

Лыжники начали массово делать фото необыкновенного природного явления и выкладывать их в сеть.

Эксперты объяснили, что увиденное местными природное явление - лентикулярное или линзовидное облако. Такие облака образуются над горными вершинами, когда воздух, поднимаясь, должен преодолевать склоны холмов на своем пути. Конденсируясь, воздух превращается в облака, которые часто воспринимаются за НЛО.





