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В ООН призвали Трампа не ужесточать миграционную политику

28.01.2017 20:12
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В ООН призвали Трампа не ужесточать миграционную политику

После того, как президент США Дональд Трамп подписал указа об ужесточении миграционной политики, ООН выпустила специальное заявление.

Об этом сообщают американские СМИ, передает "Четвертая власть".

«Многолетняя политика США по приёму беженцев создала беспроигрышную ситуацию: она спасла жизни наиболее уязвимых людей во всём мире, а они, в свою очередь, обогатили и укрепили свои новые сообщества», — говорится в документе.

ООН призвала Трампа пересмотреть свое решение и не ужесточать миграционную политику США.

Напомним, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа в области ужесточения миграционного контроля.


Фото: www.uznayvse.ru/

Теги: США, Донбасс, ООН, миграционная служба, трамплин
 
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