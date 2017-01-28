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В питерском музее "Новороссии" ранили полицейского
В Санкт- Петербурге в ходе драки в "музее Новороссии" ранен сотрудник полиции. Об этом сообщает российское издание "Фонтанка.Ру".
Во время задержания предполагаемых участников массовой драки на улице Декабристов часть из них скрылась в помещении "музея Новороссии", и один из них стал отстреливаться из ружья. Ранен полицейский.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Петербургу, ночью 28 января в полицию поступило сообщение о массовой драке на улице Декабристов, один из участников которой стрелял в воздух из травматического пистолета.
Участники драки скрылись в подвальном помещении. Когда полицейские взламывали дверь, один из злоумышленников выстрелил через нее из охотничьего ружья. Картечью был ранен сотрудник полиции. Сейчас он находится в больнице, угрозы для жизни нет.
Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции), подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Как стало известно "Фонтанке", полицейские штурмовали "музей Новороссии". В официальной группе музея на странице "ВКонтакте" приводят свою версию случившегося. Сторож заведения вышел ночью за сигаретами, и у него возник конфликт с двумя пьяными прохожими. По рации сторож сообщил товарищам, что его бьют.
"Остальные три человека из наших музейных ребят оперативно пришли на помощь своему товарищу, и, прибыв на место конфликта, один из наших ребят достал зарегистрированный травматический пистолет и произвел один выстрел в воздух. Вероятней всего, та сторона конфликта тоже вызвала на подмогу своих друзей, как мы поняли из разговора. Благодаря численному перевесу нападавших наши стали отступать в сторону музея, закрылись в нем изнутри и забаррикадировались. После небольшой паузы дверь начали снаружи выбивать, крича: "Откройте, полиция!" Безусловно, в это никто не поверил. Когда вовнутрь музея распылили газ, один из наших произвел выстрел из зарегистрированного ружья в сторону двери, чтобы напугать их", – говорится в сообщении.
В настоящее время проводится служебная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Так называемый "Музей Новороссии" официально называется "информационно-культурным центром "Мир войны". Его открыли 9 мая 2015 года, согласно информации на официальном сайте, музей позиционируется как "площадка, посвященная боевой славе русского воина освободителя". Заведение уже попадало в сводки происшествий. В частности, там проводился обыск по делу о взрыве на Кантемировской улице.
Фото: abnews.ru/
Теги: Донбасс, музей, Санкт-Петербург, драка, Новороссия
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