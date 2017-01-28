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В России комментируют череду "списанных героев Новороссии" и прогнозируют пополнение их рядов
Российский журналист Саша Сотник на своей странице в facebooк прокомментировал смерть первого главаря «ЛНР» Валерия Болотова.
«Сепар Болотов преставился, теперь вот Сергей Третьяков. В „минпроме“ сепаратистском трудился. Сгорел на работе. Кучно ложатся. Ну, а как еще можно выполнить минские соглашения? Только так. Через скоропостижные „закидывания тапочек за икону“», — говорится в сообщении.
«Захарченко, как там тебе спится? Плотницкий, памперсы не сползают? Ты их на подтяжках носи, пока тебя Моторыла не дозвался», — написал журналист.
Кроме того, Сотник отметил, что «Вован свидетелей не оставляет». «Погорячились вы, связавшись с Вовочкой Лубянским. Да поздно уже. Квасьте капусту, на поминках пригодится», — резюмировал журналист.
А российский адвокат Марк Фейгин "оптимистично заметил: "Череду "списанных" героев Новороссии увенчают в ближайшее время Бородаем и Гиркиным. Причём, у них ситуация совсем безвыходная, из-за Боинга".
Фото: korrespondent.net/
Теги: Россия, Донбасс, смерть, комментарий, Болотов
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