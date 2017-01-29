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29 января: какой сегодня праздник
Сегодня, 29 января, в мире отмечается несколько интересных праздников.
Информатор напоминает вам о самых главных.
В мире 29 января празднуют
Международный день БЕЗ интернета — отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом).
День белорусской науки — ежегодно в последнее воскресенье января в Беларуси отмечается День белорусской науки, официально установленный в 1993 году. Ведущим исследовательским и научным центром страны является Национальная академия наук Беларуси, основанная в 1928 году. Сегодня она объединяет высококвалифицированных ученых различных специальностей и десятки научно-исследовательских, научно-производственных, конструкторских и внедренческих организаций.
С именинами можно поздравить Валерия, Ивана и Максима.
В этот день
1886 — день рождения первого в мире бензинового автомобиля (Карл Бенц получил патент № 37435 на первое транспортное средство, работающее на бензине);
1896 — американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака;
1960 — создана первая искусственная почка;
2000 — в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит» (крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах).
Кто из знаменитостей родился в этот день
1874 — Джон Рокфеллер, американский нефтепромышленник, финансист, сын Джона Рокфеллера, первого миллиардера в истории человечества,
1945 — Том Селлек, американский актёр («Частный детектив Магнум», «Друзья»),
1952 — Томми Рамон, барабанщик и продюсер Ramones,
1970 — Хизер Грэм, американская кино- и телеактриса («Крик 2», «Убей меня нежно»),
1982 — Адам Ламберт, американский певец и актёр.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник
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