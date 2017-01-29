Германия в шоке от Трампа: названы угрожающие последствия

29.01.2017 16:35

Политика новой администрации США больно ударит по немецкой экономике и может привести к потере миллионов рабочих мест

Об этом сообщает DW со ссылкой на опрос газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Политика Трампа является «кошмарным сценарием» для Германии, заявил глава мюнхенского института экономических исследований ifo Клеменс Фюст.

«Если экономические отношения с Америкой сойдут на нет, под угрозой окажутся в общей сложности 1,6 млн рабочих мест», — заявил Фюст. Около 1 млн человек могут оказаться без работы в немецких компаниях, поставляющих продукцию в США, и еще 600 тысяч могут быть уволены из представительств американских фирм в ФРГ.

Германии «грозит торгово-экономическая война с Америкой», считает глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.

Глава Кильского института мировой торговли Деннис Сновер (Dennis Snower), считает, что из-за торговых войн Германия пострадает сильнее всего. Нынешняя ситуация напоминает экономисту период между мировыми войнами, когда из-за торговых конфликтов рухнула мировая экономика.

Источник: politeka.net