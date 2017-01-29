Китаец проехал 500 км на велосипеде не в ту сторону. ВИДЕО

29.01.2017 10:47

Житель Китая решил сэкономить и отправился к семье в другой город на велосипеде. Он крутил педали 500 километров и только потом выяснил, что едет не в ту сторону.

Рабочий из города Жичжао, имя которого не называется, собрался навестить семью на китайский Новый год. Однако у него не было достаточной суммы денег, чтобы купить билет на поезд или самолет. Тогда он решил преодолеть 1700 километров до родного Цицикара на велосипеде, пишет vinegret со ссылкой на издание Shanghai Daily.

Мужчина выехал в конце декабря, чтобы неспешно добраться до пункта назначения к 28 января. При этом он полагался лишь на подсказки других участников дорожного движения, в результате чего поехал в противоположном направлении — вместо севера на юг.

Источник: from-ua.com