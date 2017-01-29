Новая стратегия: как Киев должен работать с Трампом

29.01.2017 07:02

Украинской власти следует переформатировать свои отношения с новой администрацией Белого дома

Таким мнением поделился политический эксперт Евгений Магда, пишет online.ua.

По его мнению, украинским политикам следует поскорее смириться с законным лидерством Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки и выработать трезвую стратегию работы с Белым домом.

«Категоричность, с которой новому хозяину Белого дома приписывают неуемное желание найти общий язык с властелином Кремля, свидетельствует о манипулятивности месседжей, — утверждает он. — Но общество, которое находится третий год в состоянии стресса и пока не получило масштабных позитивных изменений, реагирует и на подобные вбросы».

Поэтому, говорит эксперт, сейчас у Киева есть шанс избавиться от «контузии отечественного политикума» после избрания Трампа президентом, поскольку это негативно влияет на способность принимать решения в условиях противостояния с Россией.

«Политикам придется в кратчайшие сроки определиться с формированием национальных интересов и их практической реализацией, — считает Магда. — Те из них, кто пребывает в состоянии благостного ожидания и безделия, будут вынуждены менять свою линию поведения или поступаться своими насиженными местами».

Напомним, как сообщала Politeka, план избранного президента США Дональда Трампа по отмене 60-70% постановлений нынешнего главы Белого дома Барака Обамы может сыграть на руку Украине.

Источник: politeka.net