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Новая стратегия: как Киев должен работать с Трампом
Украинской власти следует переформатировать свои отношения с новой администрацией Белого дома
Таким мнением поделился политический эксперт Евгений Магда, пишет online.ua.
По его мнению, украинским политикам следует поскорее смириться с законным лидерством Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки и выработать трезвую стратегию работы с Белым домом.
«Категоричность, с которой новому хозяину Белого дома приписывают неуемное желание найти общий язык с властелином Кремля, свидетельствует о манипулятивности месседжей, — утверждает он. — Но общество, которое находится третий год в состоянии стресса и пока не получило масштабных позитивных изменений, реагирует и на подобные вбросы».
Поэтому, говорит эксперт, сейчас у Киева есть шанс избавиться от «контузии отечественного политикума» после избрания Трампа президентом, поскольку это негативно влияет на способность принимать решения в условиях противостояния с Россией.
«Политикам придется в кратчайшие сроки определиться с формированием национальных интересов и их практической реализацией, — считает Магда. — Те из них, кто пребывает в состоянии благостного ожидания и безделия, будут вынуждены менять свою линию поведения или поступаться своими насиженными местами».
Напомним, как сообщала Politeka, план избранного президента США Дональда Трампа по отмене 60-70% постановлений нынешнего главы Белого дома Барака Обамы может сыграть на руку Украине.
Источник: politeka.net
Теги: США, Донбасс, Киев
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