Обама получит рекордную сумму за книгу воспоминаний

29.01.2017 17:40

Бывший президент США Барак Обама получит порядка 20 миллионов долларов за издание книги мемуаров

Это самая огромная сумма по сравнению с выручкой за работы его предшественников Джорджа Буша и Билла Клинтона, пишет Politeka по информации The Hollywood Reporter.

Известно, что Билл Клинтон получил рекордные 15 миллионов долларов за книгу воспоминаний, написанную после своего президентства. Всего было продано 2,2 миллиона экземпляров.

А гонорар Джорджа Буша за аналогичный дневник составил 8 миллионов долларов, хотя тираж был больше — 2,6 миллионов экземпляров.

Обама написал уже две книги — в 1995 году вышли его мемуары «Мечты моего отца», а в 2008 году — предвыборная книга «Смелость надежды». Продано более 5 миллионов экземпляров обеих книг.

Журналисты отмечают, что бывшая первая леди Мишель Обама может получить не меньше, а то и больше денег за свои мемуары. Эксперты уверены, что она точно получит больший гонорар, чем получила в 2000 году Хиллари Клинтон за книгу воспоминаний — 8 миллионов долларов.

Источник: politeka.net