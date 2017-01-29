Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Российский эксперт объяснил, почему Трамп не снимет санкции

29.01.2017 16:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российский эксперт объяснил, почему Трамп не снимет санкции

Вопрос снятия антироссийских санкций Белым домом может зависнуть до конца 2017 года, поскольку президент США Дональд Трамп пока не определился, что ему делать с Москвой

Об этом заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, пишет mk.ru.

«Наличие в американской прессе явно провокационных вбросов на тему отмены Трампом антироссийских санкций вовсе не говорит о том, что он действительно собирается сделать нечто подобное. Напротив, это часть непрекращающейся кампании по дискредитации нового президента США», — считает эксперт

По его словам, после первого телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Трампом глупо говорить об отмене санкций, поскольку главы государств только знакомились друг с другом.

«Сейчас руководство США и России будут пытаться понять, кто и чего хочет, где их желания совпадают, а где, наоборот, присутствуют принципиальные разногласия. Только после этого они начнут разговаривать о санкциях», — добавил Лукьянов.

Эксперт считает, что после разговора Трампа с Путиным Конгресс США предпримет титанические усилия, чтобы антироссийские санкции  были продублированы решением парламента, что приведет к невозможности их отмены президентом.

 

Источник:  politeka.net

 



Теги: Донбасс, эксперт, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх