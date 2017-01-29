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Российский эксперт объяснил, почему Трамп не снимет санкции
Вопрос снятия антироссийских санкций Белым домом может зависнуть до конца 2017 года, поскольку президент США Дональд Трамп пока не определился, что ему делать с Москвой
Об этом заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, пишет mk.ru.
«Наличие в американской прессе явно провокационных вбросов на тему отмены Трампом антироссийских санкций вовсе не говорит о том, что он действительно собирается сделать нечто подобное. Напротив, это часть непрекращающейся кампании по дискредитации нового президента США», — считает эксперт
По его словам, после первого телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Трампом глупо говорить об отмене санкций, поскольку главы государств только знакомились друг с другом.
«Сейчас руководство США и России будут пытаться понять, кто и чего хочет, где их желания совпадают, а где, наоборот, присутствуют принципиальные разногласия. Только после этого они начнут разговаривать о санкциях», — добавил Лукьянов.
Эксперт считает, что после разговора Трампа с Путиным Конгресс США предпримет титанические усилия, чтобы антироссийские санкции были продублированы решением парламента, что приведет к невозможности их отмены президентом.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, эксперт, санкции
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