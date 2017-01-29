Российский эксперт объяснил, почему Трамп не снимет санкции

29.01.2017 16:45

Вопрос снятия антироссийских санкций Белым домом может зависнуть до конца 2017 года, поскольку президент США Дональд Трамп пока не определился, что ему делать с Москвой

Об этом заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, пишет mk.ru.

«Наличие в американской прессе явно провокационных вбросов на тему отмены Трампом антироссийских санкций вовсе не говорит о том, что он действительно собирается сделать нечто подобное. Напротив, это часть непрекращающейся кампании по дискредитации нового президента США», — считает эксперт

По его словам, после первого телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Трампом глупо говорить об отмене санкций, поскольку главы государств только знакомились друг с другом.

«Сейчас руководство США и России будут пытаться понять, кто и чего хочет, где их желания совпадают, а где, наоборот, присутствуют принципиальные разногласия. Только после этого они начнут разговаривать о санкциях», — добавил Лукьянов.

Эксперт считает, что после разговора Трампа с Путиным Конгресс США предпримет титанические усилия, чтобы антироссийские санкции были продублированы решением парламента, что приведет к невозможности их отмены президентом.

Источник: politeka.net