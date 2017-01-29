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Стало известно, где «приютят» отвергнутых Трампом мигрантов

29.01.2017 14:40
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Стало известно, где «приютят» отвергнутых Трампом мигрантов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности страны принимать беженцев и мигрантов, которым по распоряжению президента США Дональда Трампа отказали во въезде в Штаты

Как сообщает Politeka, об этом канадский премьер написал на своей странице в Twitter.

«Тех, кто бежит от преследования, войны и террора, Канада приветствует вне зависимости от их веры. Наша сила в том, что мы разные», — написал Трюдо.

В своем твиттере он также выложил свою фотографию с сирийской девочкой в аэропорту Торонто, добавив к публикации хэштег #WelcometoCanada — добро пожаловать в Канаду.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что президент США Дональд Трамп может подписать распоряжение о временном запрете на въезд для большинства беженцев.

Также ранее президент США Дональд Трамп подтвердил серьезность своих намерений касательно постройки стены на границе между Соединенными Штатами и Мексикой.



Теги: США, Донбасс, Канада, мигрант
 
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