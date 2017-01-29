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Суд Нью-Йорка пішов проти Трампа
Судді заблокували указ президента США Дональда Трампа про заборону на в’їзд громадянам ряду країн, де переважає мусульманське населення
Як пише Politeka з посиланням на Reuters, таке рішення було винесено у відповідь на звернення Американського союзу захисту громадянських свобод (The American Civil Liberties Union).
Як зазначається, федеральний суд Нью-Йорка заборонив владі приймати кардинальні рішення щодо людей з діючими візами, які прибули в США після введеного новим президентом країни Дональдом Трампом заборони на в’їзд громадянам Сирії, Ємену, Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі та Судану.
Наголошується, що кількість людей, які були затримані після набрання чинності наказу по «чорному списку» Трампа, за оцінками правозахисників складає близько 200 осіб. Серед них були і транзитні пасажири.
Однак, як зазначає агентство, офіційно ці цифри не підтверджені.
Раніше стало відомо про затримання в аеропортах США як мінімум 10 осіб. Це відбулося відразу ж після видання наказу Трампа про обмеження на в’їзд громадянам семи країн.
Також стало відомо, що позови за даним фактом подали вже два громадянина Іраку. Раніше їх затримали в аеропорту ім. Джона Кеннеді в Нью-Йорку.
За даними американських ЗМІ, у декількох містах США пройшли маніфестації з вимогою скасувати підписаний Трампом наказ. Найчисленніша акція відбулася в аеропорту ім. Кеннеді. Вона зібрала близько тисячі учасників.
Источник: politeka.net
Теги: США, Донбасс, Нью-Йорк, суд
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