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Трагедия MH17: Нидерланды не могут расшифровать снимки с радаров, которые передала РФ
Переданные Россией снимки с радаров оказались в нестандартном формате
Россия передала нидерландским следователям по делу о крушении рейса MH17 данные радиолокационного контроля в формате, не соответствующем установленному международными стандартами, в связи с чем использовать их для получения более ясной картины произошедшего пока не удалось.
Об этом в субботу, 28 января, сообщил представитель прокуратуры Нидерландов в Амстердаме, пишет DW.com.
"Необходимы дополнительные данные, чтобы как следует понять, что изображено на снимках с радаров", – приводит его слова агентство dpa.
По сведениям издания De Telegraaf, российской стороне уже направлен запрос на предоставление пригодной информации.
Россия предоставила следователям запрошенные ими данные в октябре 2016 года – вскоре после того, как в сентябре был опубликован промежуточный отчет международной следственной группы, в котором причиной крушения самолета было названо попадание в него ракеты серии 9М38 из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из РФ.
В январе 2016 года родственники пассажиров, погибших в результате крушения MH17, призвали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте начать глобальную кампанию, чтобы добиться публикации данных радиолокационного контроля. Члены 18 семей выразили уверенность, что это поможет установить, кто именно сбил авиалайнер над Донбассом 17 июля 2014 года.
При этом родственники жертв трагедии потребовали от Москвы передать данные с так называемых первичных радиолокаторов. В отличие от вторичных, эти радары способны засечь самолеты и неизвестные летящие объекты, даже если те не оснащены транспондерами. Это означает, что теоретически первичные радары могут, к примеру, проследить траекторию полета ракеты.
Нидерландские эксперты, проводившие расследование, в своем докладе, который был обнародован в октябре 2015 года, указали на крайне малую вероятность того, что первичные радары, задействованные на момент авиакатастрофы, могли засечь ракету, однако семьи погибших заявили, что специалисты не исключили такой возможности полностью.
"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии" рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года недалеко от Донецка. Все 298 находившихся на борту человек погибли.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Нидерланды, авиакатастрофа
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