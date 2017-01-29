Трамп провел первый разговор с Олландом

29.01.2017 08:05

Глава Франции заявил президенту США о готовности бороться с терроризмом в Ираке и Сирии

Президент Франции Франсуа Олланд в первом телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности продолжать действия против террористов в Ираке и Сирии, сообщает в субботу Елисейский дворец, – передает РИА Новости.

"Борьба с терроризмом остается приоритетом Франции, также как и США. Президент Республики подчеркнул свою решимость продолжать действия в Ираке и Сирии", — говорится в коммюнике.

Олланд также заявил, что сирийский конфликт может быть урегулирован только в результате политического процесса под эгидой ООН. "Никакое другое решение не представляется ни устойчивым, ни заслуживающим доверия", — отметил президент Франции.

Источник: segodnya.ua