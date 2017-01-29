- В «черный список» Трампа могут попасть новые страны19:15
- Обама получит рекордную сумму за книгу воспоминаний17:40
- Российский эксперт объяснил, почему Трамп не снимет санкции16:45
- Германия в шоке от Трампа: названы угрожающие последствия16:35
- Стало известно, где «приютят» отвергнутых Трампом мигрантов14:40
- 29 января: какой сегодня праздник14:00
- Беседа Путина и Трампа: санкции не обсуждали, но вы держитесь13:43
- Трагедия MH17: Нидерланды не могут расшифровать снимки с радаров, которые передала РФ11:30
- Суд Нью-Йорка пішов проти Трампа11:07
- Китаец проехал 500 км на велосипеде не в ту сторону. ВИДЕО10:47
В «черный список» Трампа могут попасть новые страны
Американские власти могут расширить список стран, в отношении которых Вашингтон ужесточает иммиграционную политику
Как сообщает Politeka, об этом заявил в эфире телеканала NBC руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.
«Возможно, в будущем исполнительный указ затронет и другие государства», — сказал начальник аппарата сотрудников Белого дома.
Он подчеркнул, что Трамп торопился с ужесточением иммиграционной политики, так как хотел «быстрее защитить Америку».
Прибэс отметил, что при выборе стран, в отношении которых были введены указанные меры, администрация Трампа не руководствовалась личными интересами.
Напомним, ранее президент Дональд Трамп подписал указ, который ужесточает порядок приема беженцев и устанавливает запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Источник: politeka.net
Теги: США, Донбасс, черный список
- Если в Украине не будут проведены необходимые реформы, она может лишиться поддержки Запада
- В Южной Каролине "вежливый" аллигатор позвонил в дверной звонок (ВИДЕО)
- Донбасский парнишка будет петь в Лас-Вегасе
- В США официально зарегистрировали человека третьего пола -"ни мужчина, ни женщина"
- Выборы в США: Трамп уверенно лидирует, до окончательной победы осталось совсем немного
- В начале декабря ожидается неофициальная встреча украинской группы с командой Трампа
- Штурм Авдеевской промзоны: уничтожен главарь террористов16:25
- «Оппозиционный блок» призывает отменить блокаду в Луганской области16:10
- Авдеевка обесточена в результате обстрелов15:35
- Бой за Авдеевку: военные понесли потери14:55
- Блокада Донбасса: ветераны АТО сделали важное заявление14:25
- Смертоносная находка в Авдеевке: полиция оцепила центр города13:23
- Жительница Мариуполя хранила гранату в квартире "для самообороны"22:25
- В Донецкой области полиция задержала пьяного угонщика большегрузного автомобиля21:54
- Плотницкий пригрозил Киеву "несимметричным и неотразимым ответом"21:47
- "Шахтер" в Португалии разгромил чемпиона Швеции "Норчепинга"21:12
- В «черный список» Трампа могут попасть новые страны19:15
- Названы условия возвращения Януковича в Украину18:50
- Окупанти шоковані: небо над Кримом забарвилося у жовто-блакитні кольори18:47
- "Динамо" может усилиться защитником из чемпионата Испании18:37
- «Прошу меня понять», — женщина оставила новорожденного в подъезде18:23
- В Украину идут морозы до -2818:10
- Обама получит рекордную сумму за книгу воспоминаний17:40
- Под Черкассами тысячи людей без тепла из-з аварии17:30
- Рианна обозвала президента США "аморальной свиньей"17:15
- Донбасс с разницей в три шайбы обыгрывает Белый Барс16:57
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Как пережить разочарование в себе?08:50
- Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике13:48
- Что нужно знать о группе крови13:40
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом