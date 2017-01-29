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В «черный список» Трампа могут попасть новые страны

29.01.2017 19:15
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В «черный список» Трампа могут попасть новые страны

Американские власти  могут расширить список стран, в отношении которых Вашингтон ужесточает иммиграционную политику

Как сообщает Politeka, об этом заявил в эфире телеканала NBC руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.

«Возможно, в будущем исполнительный указ затронет и другие государства», — сказал начальник аппарата сотрудников Белого дома.

Он подчеркнул, что Трамп торопился с ужесточением иммиграционной политики, так как хотел «быстрее защитить Америку».

Прибэс отметил, что при выборе стран, в отношении которых были введены указанные меры, администрация Трампа не руководствовалась личными интересами.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп подписал указ, который ужесточает порядок приема беженцев и устанавливает запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

 

Источник:  politeka.net



Теги: США, Донбасс, черный список
 
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