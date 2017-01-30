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Активізація вулкану на Гаваях
Найактивніший вулкан світу Кілауеа у 1247 метрів прокинувся на Гаваях. Пекельна лава заливає землю острова Гавайського архіпелагу в Тихому океані.
Величезний потік лави, подолавши шість кілометрів, тече в океан. Вона змінила ландшафт, утворивши своєрідні озера. У деяких місцях влаштовує неймовірне вогняне шоу. Вулкан почав вивергатися тридцять три роки тому. Така його активність насторожує геологів. Уперше за останні п’ятдесят років вулкан вивергається з такою силою. Тому минулого року фахівці геологічної служби Америки створили відео, яке показує, як живе вулкан. Воно допомагає їм вести дослідницьку роботу. Він становить страшну загрозу. Адже кілька років тому знищив з лиця землі кілька сіл. На щастя зараз поблизу немає людських поселень. Тому з безпечної відстані можна помилуватися цим видовищем.
Тисячі туристів із захватом фотографують неймовірне явище. А фотографам Джеку Фаско та Марку Джейкобсу, протягом дванадцяти годин зйомки, пощастило зафіксувати на камеру унікальне явище. Лава, потрапивши у воду, створює враження, що океан палає. Сміливці зізналися, що це були найважчі зйомки у їхньому житті. Проте результат перевершив усі їхні сподівання.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, Гавайи, вулкан
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