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Асад экстренно госпитализирован с инсультом – СМИ

30.01.2017 19:43
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Асад экстренно госпитализирован с инсультом – СМИ

Президента Сирии Башара Асада госпитализировали с инсультом

Об этом сообщает Politeka по информации Daily Sabah.

«Известный телеведущий канала «Аль-Джазира» Фейсал аль-Касем заявил в своем Twitter, что Асад прикован к постели, но не в коме», — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердила ливанская газета al-Mustaqbal, которая даже назвала болезнь Асада. Согласно источникам издания, президента Сирии госпитализировали с ишемическим инсультом (инфарктом мозга).

Газета Saudi Asharq al-Awsat также проинформировала своих читателей о госпитализации Башара Асада.
Представители президента в свою очередь Асада опровергли эту информацию, заявив, что у него нет проблем со здоровьем.



Теги: Донбасс, инсульт, Сирия, Асад
 
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