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Канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках. ВИДЕО

30.01.2017 14:34
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Канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках. ВИДЕО

Игроки канадской хоккейной команды Dauphin Kings из города Дофин в провинции Манитоба надели на игру молодежной лиги против команды Virden форму, стилизованную под украинскую вышиванку.

Как передает Укринформ, поединок носил название «Украинская ночь» и завершился победой Dauphin Kings со счетом 3:2.

Перед началом матча, который прошел на домашней арене Dauphin Kings, выход игроков на арену объявлялся украинском языке.

Добавим, что город Дофин, в котором вместе с пригородами проживает более 8 тысяч человек, известен своей сильной украинской диаспорой. Более 41% населения города имеет украинское происхождение. Более четверти жителей владеет украинским языком.

 

 



Теги: Донбасс, спорт, хоккей, вышиванка
 
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