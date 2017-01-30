Нет запрету, нет стене: в США протестуют против указа Трампа

30.01.2017 20:25

Президент США Дональд Трамп ввел запрет на въезд граждан семи мусульманских стран и приостановил программу по приему беженцев

Как отмечал сам Трамп, этим законом он помог предотвратить въезд террористов из других стран в США, передает Politeka.

«Я принял новые меры для того, чтобы не допустить въезд в США радикальных террористов. Мы только хотим, чтобы в нашу страну въезжали люди, которые будут уважать наши законы и наш народ», — комментировал Дональд Трамп.

Накануне федеральный судья Бруклина после обращения Американского союза гражданских свобод приняла решение частично приостановить действие указа Трампа. Суд разрешил находиться в США тем, кто уже прибыл в страну и у кого есть американская действующая виза. СМИ уточняли, что временное разрешение остаться в Соединенных Штатах коснется 100-200 человек, которые уже были задержаны в аэропортах страны.

Сейчас по всей стране проходят протесты против указа Дональда Трампа. Акции протеста проходят в: Вашингтоне, Детройте, Сиэттле, Лос-Анджелесе, Далласе, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бостоне, Атланте, Лас-Вегасе, Портленде.