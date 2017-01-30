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Опубликованы шокирующие данные надзирателей Освенцима
Институт национальной памяти Польши опубликовал базу данных надзирателей концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау)
Об этом пишет Meduza.
В базе числится 9686 человек, работавших в концлагере с момента его основания до ликвидации
О каждом надзирателе собрана вся доступная информация, включая дату и место рождения, срок службы и служебный номер, а также в некоторых случаях и фотографии.
В том случае, если фигуранта списка судили после войны, представлены документы судебного разбирательства. Примечательно, что из сотрудников SS, служивших в Освенциме, лишь 12 процентов были осуждены. Предполагается, что несколько десятков надзирателей Освенцима до сих пор живы.
Базу данных надзирателей Освенцима опубликуют в интернете.
Также в институте планируют расширить базу данных надзирателей других лагерей смерти.
Концентрационный лагерь Освенцим действовал на территории Польши с 1940 по 1945 годы. Точных данных о числе погибших в Освенциме нет, так как все документы концлагеря были уничтожены. По оценкам польских властей, в концлагере погибли 1,1 миллиона человек, из них 960 тысяч евреев.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Освенцим, лагерь
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