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"Оскар-2017": вокруг премии из-за Трампа разгорается международный скандал
Иранского режиссера не пустят в США для присутствия на "Оскаре", хотя он номинирован на лучший фильм на иностранном языке
Режиссер из Ирана Асгар Фархади из-за указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики не сможет приехать на церемонию "Оскар-2017", хотя и находится в числе номинантов на лучший фильм на иностранном языке.
Об этом в своем Twitter сообщил глава ирано-американского совета Трита Парси.
"Подтверждено: иранца Асгара Фархади не пустят в США для присутствия на "Оскаре". Он номинирован на лучший фильм на иностранном языке", – написал Парси.
Отметим, что речь идет о фильме "Коммивояжер".
Как сообщалось ранее, суд Нью-Йорка частично приостановил действие указа президента США Дональда Трампа. Указом был введен запрет въезд в США на протяжении 90 дней беженцам, мигрантам и путешественникам из семи мусульманских стран.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, скандал, премия, Оскар
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