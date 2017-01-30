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"Оскар-2017": вокруг премии из-за Трампа разгорается международный скандал

30.01.2017 08:15
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"Оскар-2017": вокруг премии из-за Трампа разгорается международный скандал

Иранского режиссера не пустят в США для присутствия на "Оскаре", хотя он номинирован на лучший фильм на иностранном языке

Режиссер из Ирана Асгар Фархади из-за указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики не сможет приехать на церемонию "Оскар-2017", хотя и находится в числе номинантов на лучший фильм на иностранном языке.

Об этом в своем Twitter сообщил глава ирано-американского совета Трита Парси.

"Подтверждено: иранца Асгара Фархади не пустят в США для присутствия на "Оскаре". Он номинирован на лучший фильм на иностранном языке", – написал Парси.

Отметим, что речь идет о фильме "Коммивояжер".

Как сообщалось ранее, суд Нью-Йорка частично приостановил действие указа президента США Дональда Трампа. Указом был введен запрет въезд в США на протяжении 90 дней беженцам, мигрантам и путешественникам из семи мусульманских стран.

 

Источник:  segodnya.ua



Теги: Донбасс, скандал, премия, Оскар
 
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