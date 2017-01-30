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«Рано радовались»: Трамп усложнил выдачу виз США для россиян
Посольство США в России оповестило российских граждан о неприятных для них изменениях в процессе, согласно которому граждане РФ получают туристические или рабочие визы в США.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на информацию российского информагентства РИА «Новости», для россиян упразднили возможность получения визы без очного собеседования в посольстве. Уточняется, что такое усложнение касается всех россиян, кроме детей до 14 лет и возрастных туристов, возраст которых превышает 79-летний порог.
В заявлении сказано, что исключением являются дипломатические работники, для которых оформление американских виз производится по упрощённой программе. Кроме того, повторное собеседование при оформлении визы США, по всей видимости, не потребуется и тем россиянам, которые в течение минувших 12 месяцев (но не более) уже проходили подобную процедуру. Впрочем, конечное решение о необходимости собеседования будет принимать американский посол.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп сдержал обещания по поводу усложнения миграционной политики США. Президент уже ввёл временный запрет на приём сирийских беженцев, а также запретил гражданам 7 исламских стран прилетать в США даже в случаях, когда у них есть «Грин-карта». Исключением являются только дипломаты. Такое решение Трампа было критично воспринято международным сообществом, многие американцы и знаменитости протестуют против такого, как они считают, расистского решения.
Теги: США, Донбасс, россияне, виза
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