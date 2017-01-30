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Столицу Румынии наводнил 50-тысячный митинг

30.01.2017 08:41
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Столицу Румынии наводнил 50-тысячный митинг

Акция протеста против правительственных постановлений о  помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство собрала в Бухаресте около 50-ти тысяч человек

Всего по стране в акциях протеста принимают участие более 100 тысяч граждан, сообщает Укринформ.

В Тимишоаре на протест вышли более 10 тысяч человек, а в городе Клуж – около 7 тысяч граждан,  в Яссах – чуть более 5-ти тысяч.

 «Мы требуем принять законы для всех граждан Румынии, а не только для воров», — заявляют активисты.

Они требуют от правительства отменить постановления о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство.

К манифестациям присоединились румынские граждане, проживающие в Брюсселе, Лондоне, Париже, Бордо,  Копенгагене, Гамбурге и Цюрихе.

Инициатором проведения манифестаций выступила организация «Коррупция убивает».

Напомним, правительство Румынии подготовило два экстренных постановления – о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. В документах речь идет о том, что помилованию подлежат заключенные, приговоренные к 5 годам тюремного заключения (но не более), беременные женщины, женщины, у которых дома остались несовершеннолетние дети. Будет снята также судимость и с осужденных к условным тюремным срокам.

Второй документ гласит, что  уголовное дело о коррупции не может быть заведено, если нанесенный госчиновником ущерб государству не превышает сумму в 50 тысяч евро.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, Румыния, митинг
 
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