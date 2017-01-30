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Страшный план Маккейна: Трамп сделал громкое заявление
Президент США обвинил сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма в попытке развязать третью мировую войну
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Twitter Дональда Трампа.
«Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно, они прискорбно неубедительны, что касается иммиграции. Оба сенатора должны сосредоточить свою энергию на ИГ, нелегальной иммиграции и безопасности на границах вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Отметим, что заявление Трампа стало ответом на жесткую критику миграционной политики новой администрации со стороны сенаторов. Как писала Politeka, 27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана). В ответ на это сенаторы написали заявление, в котором осуждается политика Трампа, его решение названо непродуманным и таким, что может навредить национальной безопасности.
Источник: politeka.net
Теги: США, Донбасс, президент
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