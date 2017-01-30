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У берегов Испании нашли корабль III века с ценными амфорами
Археологи считают, что корабль относится к III или IV векам нашей эры, а на его борту могут находиться до двух тысяч сосудов
Близ острова Кабрера, относящегося к испанским Балеарским островам, искатели древностей обнаружили корабль времен Римской империи.
По словам археологов, 20-метровое судно, на котором замечено большое количество очень хорошо сохранившихся амфор, находится на глубине 70 метров.
"Насколько нам известно, впервые в испанских водах найдено судно, абсолютно нетронутое с момента затопления", — заявил изданию El País участник археологической экспедиции Хавьер Родригес.
Первыми о том, что на дне может находиться старинный корабль, сообщили местные рыбаки, в сети которых попали фрагменты амфор.
В апреле прошлого года ученые погрузили в том районе двух роботов, которые сфотографировали множество амфор различных размеров. Сосуды скрывались 15-метровым слоем песка.
В октябре два профессиональных водолаза совершили несколько погружений, чтобы изучить корабль. Всего было сделано около двух тысяч снимков.
Археологи считают, что корабль относится к III или IV векам нашей эры, на его борту от одной до двух тысяч сосудов, причем большинство из них большие – около метра в диаметре. Такие сосуды делали в Северной Африке. Остальные — меньшего размера, возможно, с юга Португалии.
Предполагается, что торговое судно ходило между Северной Африкой, Испанией, югом Франции и даже Римом. На нем, считают археологи, перевозили гарум — рыбный соус древнеримской кухни.
"Балеарские острова на полпути, и они были хорошим убежищем для мореплавателей в непогоду. Возможно, они не смогли добраться до порта из-за плохой погоды, и корабль затонул", – предположил археолог.
Ранее сообщалось, что археологи из шведского университета Лунда обнаружили на дне Балтийского моря остатки древнего поселения.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Испания, амфора, корабль
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