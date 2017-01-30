В Ираке казнён главный палач «Исламского государства» — СМИ

30.01.2017 22:12

Британское издание Daily Mail получило в своё распоряжении сведения о ликвидации главного палача террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) по имени Абу Сайяф — этот террорист считался одним из самых кровожадных убийц в террористической организации, на его счету порядка сотни убийств.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на британский таблоид, главный палач ИГИЛ был зарезан представителями неуточнённой террористической группировки.



Известно лишь, что ликвидация боевика произошла в Ираке. Некоторые местные располагают информацией о том, что террорист мог также иметь отношение к террористической ячейке в провинции Найнава, в настоящее время местные журналисты устанавливают подробности ликвидации боевика.



Напомним, «Исламское государство» контролирует значительные территории Сирии, а также территории в Ираке. Террористическая ячейка активно вербует в свои ряды мирных жителей, а также пытается привлечь новых боевиков путём распространения видео с казнями. Не так давно сообщалось о ликвидации террориста-палача российского происхождения, зарезавшего своих сограждан перед камерой. В СМИ этот палач получил прозвище «Джихади-Толик».

Источник: replyua.net