Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Ираке казнён главный палач «Исламского государства» — СМИ

30.01.2017 22:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Ираке казнён главный палач «Исламского государства» — СМИ

Британское издание Daily Mail получило в своё распоряжении сведения о ликвидации главного палача террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) по имени Абу Сайяф — этот террорист считался одним из самых кровожадных убийц в террористической организации, на его счету порядка сотни убийств.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на британский таблоид, главный палач ИГИЛ был зарезан представителями неуточнённой террористической группировки.

Известно лишь, что ликвидация боевика произошла в Ираке. Некоторые местные располагают информацией о том, что террорист мог также иметь отношение к террористической ячейке в провинции Найнава, в настоящее время местные журналисты устанавливают подробности ликвидации боевика.

Напомним, «Исламское государство» контролирует значительные территории Сирии, а также территории в Ираке. Террористическая ячейка активно вербует в свои ряды мирных жителей, а также пытается привлечь новых боевиков путём распространения видео с казнями. Не так давно сообщалось о ликвидации террориста-палача российского происхождения, зарезавшего своих сограждан перед камерой. В СМИ этот палач получил прозвище «Джихади-Толик». 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Донбасс, Ирак, казнь, палач, исламисты, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх