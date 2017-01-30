«Время Калининграда»: в России истерика из-за заявлений в Литве

30.01.2017 19:12

Депутат Сейма Литвы Линас Бальсис призвал Европу заняться вопросом отторжения Калининградской области от России, передает Обозреватель со ссылкой на Baltnews.

"Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила правило нерушимости границ", - заявил Бальсис.

По мнению депутата Сейма, время, когда Россия могла бы пользоваться этими территориями прошло.

"Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. ... Было сказано: отдаём под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор", - объясняет он.

Бальсис предположил, что сейчас пришло время поставить в повестку дня вопрос о государственной принадлежности этих земель, и они не должны остаться российскими.

Российские власти прокомментировали это заявление.

Так, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Литва сперва должна вернуть России Виленский (Вильнюсский) край, передает РИА Новости.

"Слабо вернуть России Вильнюсский край?" - заявил он.

По его словам, район Вильнюса якобы никогда не принадлежал Литве, до 1917 года он входил в состав Российской империи, с 1920 по 1939 год - Польши, и был включен в состав Литовской ССР после Второй Мировой войны.

"Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти", - сказал Джабаров, добавив, что заявление литовского депутата является "желанием обратить на себя внимание".

Источник: from-ua.com