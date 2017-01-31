В Гондурасе в тюрьму посадили петуха

31.01.2017 10:15

В Гондурасе, в городе Трухильо, произошел курьезный случай - в тюрьму посадили петуха. Как выяснилось, он стал причиной ссоры между соседями, сообщает сайт podrobnosti.ua.

Петух залез на соседский участок, забрался на дерево и громко кукарекал, чем вызвал жуткое негодование хозяина участка. Хозяин же петуха был возмущен бурным недовольством соседа. Мужчины стали кричать и ругаться, кода дело дошло до угроз – была вызвана полиция.

Полиция, приехавшая на место, забрала "яблоко раздора" до тех пор, пока мужчины не найдут общий язык и не помирятся.



