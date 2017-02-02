Bloomberg: Путин не хочет снятия санкций с России

02.02.2017 13:03

Президент России Владимир Путин не сильно спешит договариваться с президентом США Дональдом Трампом об отмене санкций, и для этого есть несколько причин. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что российский президент хочет подождать еще немного, прежде чем поднимет тему снятия санкций в беседе с Трампом, передает Обозреватель.

Издание напоминает, что экономическое давление, которое началось с 2014 года после вторжения России в Крым и на Донбасс, создало определенное давление на российский рубль.

И даже когда цены на нефть в конце 2016 года немного выросли, российская валюта укрепилась не на много.

Bloomberg пишет, что большинство опрошенных изданием экономистом прогнозируют, что отмена санкций может дать рублю рост в цене на 5-10%. Хотя 41% опрошенных считают, что он составит всего лишь 1-5%.

Более сильная национальная валюта уменьшит конкурентоспособность российских производителей, поэтому Москва на прошлой неделе возобновила покупку иностранной валюты, чтобы укрепить предсказуемость рубля.

"Российские чиновники не будут очень счастливы из-за роста рубля, поэтому они, безусловно, будут вмешиваться. Посмотрите на их реакцию на нынешний уровень рубля. Конечно, они не позволят ему укрепиться на много", - сказал изданию валютный менеджер Kapital Asset Management Вадим Бит-Аврагим.

Источник: from-ua.com