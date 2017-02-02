Грузия получила безвиз с ЕС

02.02.2017 15:15

Грузия сегодня получила долгожданный безвиз от Евросоюза

Eвропарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран «Шенгенской зоны». Об этом сообщает «Интерфакс«.

На заседании Европарламента, которое транслировали грузинские телеканалы в прямом эфире, было отмечено, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановлению визового режима Грузии.

Напомним, Франция является последней страной, которая тормозит предоставление Украине безвизового режима.

Ранее мы писали, что в Европе придумали новый повод, чтобы не дать Украине безвиз.

Источник: politeka.net