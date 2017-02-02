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Канадская семья слепила шестиметрового снеговика (ВИДЕО)

02.02.2017 12:30
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Канадская семья слепила шестиметрового снеговика (ВИДЕО)

Три недели ушло у семейства канадцев из провинции Манитоба на то, чтобы построить гигантского шестиметрового снеговика, который теперь стоит рядом с их домом, сообщает Joinfo.ua.
Джошуа Дуэк опубликовал на видеохостинге YouTube видео, запечатлевшее этапы «стройки века». Отметим, гигантскую фигуру установили на специальный каркас, чтобы она получилась более долговечной. После того, как каркас заполнили снегом, используя особый шнековый транспортер для зерна, фигуре придали знакомую каждому с детства форму и украсили.
Благодаря особенностям конструкции и каркасу снеговик получился уникальный – фактически, он полый изнутри, так что у любителей экстрима есть возможность забраться внутрь гигантской фигуры.
Джошуа признается, что снеговик стал главной местной достопримечательностью. На его фоне охотно фотографируются случайные прохожие.



Теги: Канада, снеговик, гиганты
 
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