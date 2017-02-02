Сурок Фил спрятался в нору

02.02.2017 17:29

Предсказатель погоды увидел свою тень, а это значит, что зима продлится еще шесть недель

Сурок Фил, живущий в городе Панксутони, штат Пенсильвания, США, спрятался обратно в нору, увидев собственную тень.

Это означает, что зима в Америке продлится еще около шести недель.

День сурка со второй половины 19 века отмечают в США и Канаде. Если погода пасмурная и сурок спокойно выходит из норы, значит, весна скоро. Если же сурок видит свою тень на солнце и скрывается обратно в нору – впереди еще полтора месяца зимы.

К самому известному сурку Филу каждый год съезжаются тысячи людей, чтобы присутствовать на церемонии. Между тем не столь известные сурки, которые тоже предсказывают весну, живут и в других городах США, а также в Канаде.

Ранее сообщалось, что харьковский сурок Тимка предсказал – февраль будет холодным, а через шесть недель наступит теплая весна.

Источник: segodnya.ua



