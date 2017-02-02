Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Сурок Фил спрятался в нору

02.02.2017 17:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сурок Фил спрятался в нору

Предсказатель погоды увидел свою тень, а это значит, что зима продлится еще шесть недель 

Сурок Фил, живущий в городе Панксутони, штат Пенсильвания, США, спрятался обратно в нору, увидев собственную тень.

Это означает, что зима в Америке продлится еще около шести недель.

День сурка со второй половины 19 века отмечают в США и Канаде. Если погода пасмурная и сурок спокойно выходит из норы, значит, весна скоро. Если же сурок видит свою тень на солнце и скрывается обратно в нору – впереди еще полтора месяца зимы.

К самому известному сурку Филу каждый год съезжаются тысячи людей, чтобы присутствовать на церемонии. Между тем не столь известные сурки, которые тоже предсказывают весну, живут и в других городах США, а также в Канаде.

Ранее сообщалось, что харьковский сурок Тимка предсказал – февраль будет холодным, а через шесть недель наступит теплая весна. 

 

Источник: segodnya.ua




Теги: Донбасс, сурок Фил
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх