Трамп пережил самый тяжелый разговор

02.02.2017 09:56

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом худшим из всех его бесед с иностранными лидерами

Об этом сообщает Politeka по информации The Washington Post.

Беседа, которую планировалось закончить за час, продлилась всего 25 минут. По информации издания, президент США разозлился, когда Тернбулл напомнил ему об обязательстве по приему беженцев из Австралии.

«Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту проклятую сделку!» — написал Трамп в своем Twitter после беседы.

Австралийский премьер назвал разговор «очень откровенным и честным», отметив при этом, что его разочаровали некоторые моменты, передает BBC News. По словам Тернбулла, Трамп заверил его, что работа над сделкой будет продолжена.

Напомним, 27 января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

Источник: politeka.net