- Украинцы в Америке просят США усилить санкции против РФ07:41
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик20:53
- Генсек НАТО призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки20:31
- Холодницький, Білозір, Тимошенко та ще троє нардепів завтра поснідають разом із Трампом18:08
- Обострением в Донбассе Кремль хочет принудить США к "диалогу" - Геращенко17:02
- Россияне с боевого корабля в Черном море обстреляли украинский военный самолет АН-2616:35
- Мировые СМИ связали обострение в Авдеевке и разговор Путина с Трампом13:27
- В Минске начались заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы12:26
- В школах Финляндии не будет привычных школьных предметов11:41
- С сегодняшнего дня Украина начала председательствовать в Совбезе ООН09:46
Украинцы в Америке просят США усилить санкции против РФ
Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) обратился к правительству США с просьбой об усилении санкций против России из-за событий в Авдеевке. В частности, посредством таких санкций авторы ходатайства предлагают усилить давление на Кремль, чтобы прекратились атаки сепаратистов, направленные на Авдеевку.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт УККА, новые санкции необходимо ввести, в частности, из-за использования в Авдеевке запрещённого Минскими соглашениями вооружения.
В заявлении УККА идёт речь о том, что в настоящее время международное сообщество должно усилить давление на Кремль во избежание начала полномасштабных столкновений на Донбассе. Кроме того, боевики используют запрещённую технику. УККА отмечает, что противник в настоящее время ведёт огонь против ВСУ с использованием миномётов 120 мм и 82 мм, систем залпового огня «Град» и артиллерии 122 и 152 мм.
Кроме того, украинцы в Америке в очередной раз подчёркивают, что российские силы и оборудование должны быть выведены из Украины. Это касается как того вооружения, которое не является скрытым, так и всех тех сил, которые скрываются противником от журналистов и членов ОБСЕ.
Источник: replyua.net
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
- Операция «Деоккупация»: за и против08:30
- ФСО - фронтовой словарь обывателя08:15
- "Донбасс" во второй раз в этом сезоне обыграл "Витязь" с "сухим" счетом22:39
- Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 15 февраля - Сайдик22:24
- Ремонт линий электропередач продолжат в Авдеевке завтра 21:45
- Из Донецка бьют "Грады", но есть и "прилеты" - настоящий ад21:03
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик20:53
- Генсек НАТО призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки20:31
- В Авдеевке снова начались обстрелы20:12
- В зоне АТО боевики вели огонь на всех направлениях фронта, самыми горячими точками стали Авдеевка и Красногоровка20:09
- Операция «Деоккупация»: за и против08:30
- ФСО - фронтовой словарь обывателя08:15
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Украинцы в Америке просят США усилить санкции против РФ07:41
- В России прокомментировали обстрел украинского самолета07:33
- Почему Ан-26 не рухнул в море после обстрела – военные07:22
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Решение по Донбассу: эксперт рассказал о референдуме07:03
- "Донбасс" во второй раз в этом сезоне обыграл "Витязь" с "сухим" счетом22:39
- Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 15 февраля - Сайдик22:24
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- "Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах