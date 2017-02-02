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В Австрии создали самый длинный в мире «поезд» из санок (ВИДЕО)
Более чем полтысячи саночников собрались на горнолыжном курорте в Австрии, чтобы установить мировой рекорд – создать самый длинный в мире «поезд» из санок, сообщает Joinfo.ua.
508 любителей санного спорта приехали на курорт Вайлдкогель-Арена в Брамберге, чтобы принять участие в акции. «Паровозик» из санок растянулся на 749,8 метра, а потом плавно двинулся вниз по склону. При этом все 508 санок оставались скрепленными друг с другом. Отметим, возглавляла процессию австрийская чемпионка мира по санному спорту Лия Гайгер. В мероприятии принял участие также мэр города Брамберга Ханнес Энцингер.
Отметим, предыдущий подобный рекорд был на порядок скромнее – тогда с места удалось сдвинуть паровозик из всего лишь пятидесяти скрепленных друг с другом санок.
Над организацией события в течение нескольких месяцев работала команда,в которую входили двадцать сотрудников Брамбергского туристического центра и Вильдкогельской горной железной дороги.
Теги: Австрия, поезд, сани, Книга рекордов Гиннеса
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