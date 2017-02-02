В воскресенье Латвия встретит более 200 солдат США

02.02.2017 17:48

Для размещения на базе в Адажи в воскресенье в Латвию прибудут 225 солдат США, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Delfi.

"Двести двадцать пять солдат уже на пути в Латвию", — пишет издание. Прибудет ли с ними техника, не уточняется.

Ранее представители министерства обороны Латвии сообщали, что новые американские солдаты в Латвии сменят тех, кто уже несет дежурства в рамках операции Atlantic Resolve. А новоприбывших, в свою очередь, рано или поздно сменят канадские солдаты.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США после учений в Польше перебросят в страны Балтии танки и другую тяжелую технику.

На саммите НАТО в Варшаве 8 июля прошлого года лидеры альянса утвердили решение о размещении четырех международных батальонов в Польше и в странах Балтии. Батальон в Латвии возглавит Канада.

Международный батальон НАТО под руководством представителей Канады может прибыть в Латвию весной следующего года — после того, как "растает снег"; военнослужащие Канады уже "буквально стучатся в двери", заявил ранее журналистам посол Латвии в Канаде Карлис Эйхенбаумс.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.

Источник: from-ua.com