Жириновский метит на место Путина, чтобы уничтожить Украину. ВИДЕО

02.02.2017 13:23

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил в случае своей победы на президентских выборах в РФ "уничтожить Украину".

Соответствующее заявление одиозный политик сделал в эфире российского ТВ, передает Обозреватель.

По его словам, он видит решение "украинской проблемы" исключительно силовым способом.

"Объявить призыв добровольцев (в РФ – ред.). Сколько болтается людей наших, которые в армии были, все афганцы наши… На Кавказе воевали…. Там в Украине они купят нужное количество оружия... Только силовым вариантом!" – заявил он.

Жириновский напомнил, что в 2018 году должны состоятся выборы президента РФ, после победы на которых он "уничтожит всех".

"Я вам обещаю, что через три дня после въезда в Кремль над Украиной все закончится – будет полная тишина, и всех арестуем, арестуем все украинское правительство… Бойтесь!" – заявил политик.

"Еще будете Путина вспоминать, какой он был добрый. Уничтожу! Всех уничтожу! Никакой Украины не будет! Все заткнетесь, все будете арестованы! И только военным путем! Это я, я буду делать в случае избрания", – добавил он.

Источник: from-ua.com