Лукашенко обиделся на Россию (ВИДЕО)

03.02.2017 16:50

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля дал большую пресс-конференцию, на которой сделал ряд острых выпадов в адрес России, высказался о президенте РФ Владимире Путине, главе Белого дома Дональде Трампе, а также по ряду других важных тем, сообщает ONLINE.UA.

В частности, Лукашенко обвинил российских чиновников в нарушении международных договоров.

"Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?" — сказал он, комментируя создание пограничной зоны на границе Беларуси с Россией.