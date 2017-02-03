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Лукашенко обиделся на Россию (ВИДЕО)

03.02.2017 16:50
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Лукашенко обиделся на Россию (ВИДЕО)

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля дал большую пресс-конференцию, на которой сделал ряд острых выпадов в адрес России, высказался о президенте РФ Владимире Путине, главе Белого дома Дональде Трампе, а также по ряду других важных тем, сообщает ONLINE.UA.
В частности, Лукашенко обвинил российских чиновников в нарушении международных договоров.
"Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?" — сказал он, комментируя создание пограничной зоны на границе Беларуси с Россией.



Теги: Россия, пресс-конференция, Лукашенко
 
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