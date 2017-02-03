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В Эстонии мошенник обокрал президента страны

03.02.2017 13:05
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

В Эстонии злоумышленник воспользовался данными банковской карты президента страны Керсти Кальюлайд. Он таким образом оплатил свои покупки в интернет-магазине, передает Joinfo.ua.
Карточка находилась в распоряжении у доверенного лица главы государства.
Мошенник потратил €2,8 тыс. на свои покупки, о чем в канцелярии президента узнали 8 января, но не разглашали информацию о краже данных. Деньги уже вернули Керсти Кальюлайд, а сделки и транзакции преступника аннулировано.



Теги: президент, Эстония, кража, мошенник
 
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