В Эстонии мошенник обокрал президента страны

03.02.2017 13:05

В Эстонии злоумышленник воспользовался данными банковской карты президента страны Керсти Кальюлайд. Он таким образом оплатил свои покупки в интернет-магазине, передает Joinfo.ua.

Карточка находилась в распоряжении у доверенного лица главы государства.

Мошенник потратил €2,8 тыс. на свои покупки, о чем в канцелярии президента узнали 8 января, но не разглашали информацию о краже данных. Деньги уже вернули Керсти Кальюлайд, а сделки и транзакции преступника аннулировано.