Известный журналист жестко ответил российской "Красной шапочке"

04.02.2017 13:52

Российская актриса и ведущая Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки в одноименной советской сказке, обвинила жителей Украины в убийстве мирного населения Донбасса.

На своей странице в соцсети она раскритиковала граждан Украины, назвав их «уродами и тварями», «прицельно стреляющими по жилым домам». При этом она отметила: «Если есть Ад, он ждет этих тварей».

Ее пост вызвал негодование у российского журналиста и блогера Александра Тверского, который в ответ написал Поплавской:

«Вы в курсе, что Российская Федерация три года назад нарушила территориальную целостность суверенного государства Украина? Вы в курсе, что в Украине, на территории чужого государства уже третий год убивают украинских солдат российские люмпены вместе с вооруженными силами РФ? В вашу систему ценностей укладывается тот факт, что нарушать международные законы и нападать на другие государства нельзя? Вы в детстве, какие книги читали? Или все ограничилось Красной шапочкой? Вы пишете, что вам жалко детей, но, вы врете. Вам плевать на детей, на стариков, на людей в принципе».

При этом он порекомендовал Поплавской обратить внимание на отношение украинцев к погибшим защитникам и сравнить его с ценностями россиян: «Посмотрите, как провожают своих героев на Майдане украинцы. Посмотрите, сколько боли, горя и слез принес ваш русский мир в дома к невинным людям. А у вас на Красной площади только хороводы вокруг Ленина, а российских оккупантов хоронят стыдливо, тайком в безымянных могилах».

Кроме того, журналист посоветовал актрисе обратить внимание на население России: «Вас не смущает, что „ДНР“ и „ЛНР“ никто в мире не признал? Не закрадываются сомнения, что санкции наложены на Россию не просто так? Или сознание незамутненное вообще ничем и только доллары перед глазами? Не хотите, Яна, обратить свой трепетный взор на свое нищее, отсталое государство, которое ничего не производит, где полстраны живет без газа, где 40 миллионов человек живет за чертой бедности, где пенсии стариков равны цене вашей губной помады?».

Позже Поплавская удалила свой пост, а аккаунт Тверского забанили, а его ответ актрисе удалили.