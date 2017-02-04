Кремлевский "кормчий" по полочкам разложил причины обострения на украинском Донбассе (ВИДЕО)

04.02.2017 10:01

На пресс-конференции в Будапеште 2 февраля, отвечая на вопрос российского журналиста об обострении на украинском Донбассе в районе Авдеевки, Путин назвал четыре причины, которые якобы спровоцировали такое напряжение на фронте именно в данный момент.

Как и ожидалось, Путин во всем обвинил Украину, которая, по его мнению, инициировала начало наступления. При этом он называл ДНРовцев ополчением, умалчивая о том, что руководят "шахтерами и трактористами" хорошо обученные российские офицеры.

Также глава РФ обвинил руководство Украины в том, что таким образом оно "выбивает" деньги у международных финансовых организаций и стран Запада.

Вспомнил Путин и американские выборы, бросив камень в огород Хилари Клинтон и украинских олигархов, которые якобы финансировали ее предвыборную компанию. Он считает, что через конфликт на Донбассе, Киев пытается наладить отношения с администрацией Трампа.

Оказывается, по Путину, обострением на фронте руководство Украины пытается "заткнуть" оппозицию.

В итоге, уже в который раз, президент РФ обвинил Украину в игнорировании Минских соглашений и "поисках повода для того, чтоб отказаться от их исполнения".



