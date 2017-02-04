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Кремлевский "кормчий" по полочкам разложил причины обострения на украинском Донбассе (ВИДЕО)
На пресс-конференции в Будапеште 2 февраля, отвечая на вопрос российского журналиста об обострении на украинском Донбассе в районе Авдеевки, Путин назвал четыре причины, которые якобы спровоцировали такое напряжение на фронте именно в данный момент.
Как и ожидалось, Путин во всем обвинил Украину, которая, по его мнению, инициировала начало наступления. При этом он называл ДНРовцев ополчением, умалчивая о том, что руководят "шахтерами и трактористами" хорошо обученные российские офицеры.
Также глава РФ обвинил руководство Украины в том, что таким образом оно "выбивает" деньги у международных финансовых организаций и стран Запада.
Вспомнил Путин и американские выборы, бросив камень в огород Хилари Клинтон и украинских олигархов, которые якобы финансировали ее предвыборную компанию. Он считает, что через конфликт на Донбассе, Киев пытается наладить отношения с администрацией Трампа.
Оказывается, по Путину, обострением на фронте руководство Украины пытается "заткнуть" оппозицию.
В итоге, уже в который раз, президент РФ обвинил Украину в игнорировании Минских соглашений и "поисках повода для того, чтоб отказаться от их исполнения".
Фото: www.svoboda.org/
Теги: Донбасс, Путин, Будапешт, Авдеевка, журналист, пресс-конференция, обострение, вопрос
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