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Курица на синтезаторе исполнила американскую патриотическую песню (ВИДЕО)
04.02.2017 13:11
Житель штата Мэриленд Шеннон Мейерс научил курицу играть на синтезаторе популярную американскую патриотическую песню. Видео исполнения он опубликовал на посвященной его музыкальным экспериментам странице в Facebook, пишет news.liga.net.
Курица по кличке Джокгу стучит клювом по подсвеченным клавишам, практически точно попадая в такт.
Фото: news.day.az/
Теги: США, Донбасс, игра, курица, синтетика
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