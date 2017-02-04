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Курица на синтезаторе исполнила американскую патриотическую песню (ВИДЕО)

04.02.2017 13:11
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Курица на синтезаторе исполнила американскую патриотическую песню (ВИДЕО)

Житель штата Мэриленд Шеннон Мейерс научил курицу играть на синтезаторе популярную американскую патриотическую песню. Видео исполнения он опубликовал на посвященной его музыкальным экспериментам странице в Facebook, пишет news.liga.net.

Курица по кличке Джокгу стучит клювом по подсвеченным клавишам, практически точно попадая в такт.

 


Фото: news.day.az/

Теги: США, Донбасс, игра, курица, синтетика
 
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