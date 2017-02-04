Курица на синтезаторе исполнила американскую патриотическую песню (ВИДЕО)

04.02.2017 13:11

Житель штата Мэриленд Шеннон Мейерс научил курицу играть на синтезаторе популярную американскую патриотическую песню. Видео исполнения он опубликовал на посвященной его музыкальным экспериментам странице в Facebook, пишет news.liga.net.

Курица по кличке Джокгу стучит клювом по подсвеченным клавишам, практически точно попадая в такт.