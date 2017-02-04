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Президент Молдовы выступил за реинтеграцию Приднестровья

04.02.2017 19:00
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Президент Молдовы выступил за реинтеграцию Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон выступает за предоставление особого статуса в рамках единой страны для непризнанного Приднестровья. Об этом он сообщил в Facebook после переговоров с  действующим главой ОБСЕ Себастьяном Курцем, пишет РБК-Украина.
Он также подчеркнул, что рассчитывает на активизацию переговорного процесса по урегулированию приднестровского вопроса при председательстве Австрии в ОБСЕ. По его словам, несмотря на расхождения во взглядах с правящей коалиции, объединить страну необходимо в интересах граждан Молдовы по обе стороны Днестра.



Теги: президент, Молдова, Приднестровье
 
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