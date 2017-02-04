Президент Молдовы выступил за реинтеграцию Приднестровья

04.02.2017 19:00

Президент Молдовы Игорь Додон выступает за предоставление особого статуса в рамках единой страны для непризнанного Приднестровья. Об этом он сообщил в Facebook после переговоров с действующим главой ОБСЕ Себастьяном Курцем, пишет РБК-Украина.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на активизацию переговорного процесса по урегулированию приднестровского вопроса при председательстве Австрии в ОБСЕ. По его словам, несмотря на расхождения во взглядах с правящей коалиции, объединить страну необходимо в интересах граждан Молдовы по обе стороны Днестра.