Умер известный артист Георгий Тараторкин

04.02.2017 10:51

Тараторкину было 72 года. Он скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщили в театре Моссовета. Прощание скорее всего, состоится в театре, в понедельник, 6 февраля. Где похоронят актера, будет известно позднее. На счету Георгия Тараторкина десятки ролей в театре и кино. Одна из самых известных – Родион Раскольников в фильме «Преступление и наказание», пишет "Эхо Москвы".