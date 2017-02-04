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Умер известный артист Георгий Тараторкин
04.02.2017 10:51
Тараторкину было 72 года. Он скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщили в театре Моссовета. Прощание скорее всего, состоится в театре, в понедельник, 6 февраля. Где похоронят актера, будет известно позднее. На счету Георгия Тараторкина десятки ролей в театре и кино. Одна из самых известных – Родион Раскольников в фильме «Преступление и наказание», пишет "Эхо Москвы".
Фото: https://24smi.org/
Теги: Россия, Донбасс, кино, артист, смерть, Георгий Береговой
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