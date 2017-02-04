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Запад открыто обвинил Россию во лжи и дезинформации

04.02.2017 10:09
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Запад открыто обвинил Россию во лжи и дезинформации

Президент России Владимир Путин пытается подорвать Запад, распространяя ложь и организуя хакерские атаки на критически важную инфраструктуру, заявил министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон. Об этом сообщает Reuters, передает newsader.com.

По его словам, Путин выбрал путь, связанный со стратегической конкуренцией с Западом, которым ранее следовал СССР. В этой связи, уверен глава военного ведомства, НАТО должен твердо стоять на позиции сдерживания России.

"Мы видим страну, где агрессивная дезинформация сформировала то, что мы теперь называем эру пост-правды, — сказал Фэллон. — Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить сферу своего влияния, дестабилизировать страны и ослабить альянс".

"НАТО и Западу необходимо сделать гораздо больше в том, что касается борьбы с ложной реальностью, которая порождена дезинформацией в советском стиле", — говорил Фэллон, добавляя, что евроатлантическая цивилизация должна "противопоставить путинской «Правде» более стремительную истину".


Фото: newsader.com/

Теги: Россия, Донбасс, Великобритания, обвинение, ложь
 
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