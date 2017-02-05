Беларусь в большой опасности. Лукашенко пошел на публичное обострение отношений с Кремлем

05.02.2017 12:00

Беларусь попала в ситуацию значительной угрозы потери собственного суверенитета перед лицом потенциального российского вторжения. Об этом заявил известный российский политолог и журналист Андрей Пионтковский.

Он подчеркнул, что Лукашенко сознательно пошел на обострение конфликта с Кремлем в публичной плоскости и убедительно показал, что на карту поставлен вопрос независимости Беларуси. Риск государственного переворота со смещением Лукашенко возрастает, а значит Минску нужны решительные действия: Политолог отметил, что предав скандальному противостоянию публичную огласку, Лукашенко значительно осложнил основную задачу Кремля по захвату Белоруси, план которого давно готовится в Кремле. Пионтковский подчеркнул, что введение Кремлем новых мер по ужесточению пограничного режима с Беларусью стал явным сигналом со стороны Москвы о большом недовольстве действиями Лукашенко и нарастающей конфликтности между двумя странами.

Источник dialog.ua