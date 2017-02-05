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Беларусь в большой опасности. Лукашенко пошел на публичное обострение отношений с Кремлем
Беларусь попала в ситуацию значительной угрозы потери собственного суверенитета перед лицом потенциального российского вторжения. Об этом заявил известный российский политолог и журналист Андрей Пионтковский.
Он подчеркнул, что Лукашенко сознательно пошел на обострение конфликта с Кремлем в публичной плоскости и убедительно показал, что на карту поставлен вопрос независимости Беларуси. Риск государственного переворота со смещением Лукашенко возрастает, а значит Минску нужны решительные действия: Политолог отметил, что предав скандальному противостоянию публичную огласку, Лукашенко значительно осложнил основную задачу Кремля по захвату Белоруси, план которого давно готовится в Кремле. Пионтковский подчеркнул, что введение Кремлем новых мер по ужесточению пограничного режима с Беларусью стал явным сигналом со стороны Москвы о большом недовольстве действиями Лукашенко и нарастающей конфликтности между двумя странами.
Источник dialog.ua
Теги: Донбасс, переворот, Российская Федерация, Кремль, Лукашенко
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