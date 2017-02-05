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Суд отклонил запрос Трампа восстановить миграционный указ

05.02.2017 12:40
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Суд отклонил запрос Трампа восстановить миграционный указ

В США апелляционный суд отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран, передает "Русская Служба BBC".

Суд дал администрации Трампа срок до вечера понедельника представить свои возражения этому решению.
Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.

Сразу после этого американские визовые органы начали восстанавливать визы, аннулированные из-за нового указа.
Всего с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз.

Как сообщалось, Трамп подписал миграционный указ 27 января. Распоряжение Трампа подразумевает прекращение приема сирийских беженцев в США на неопределенный срок. Другие программы приема беженцев приостановлены на 120 дней. Гражданам семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - запрещен въезд в США на 90 дней.

Напомним, министерство юстиции США подало апелляцию на решение федерального суда Сиэтла, который временно приостановил выполнение исполнительного указа об ужесточении миграционной политики.

Источник 112.ua



Теги: США, Донбасс, президент, суд, мусульмане, указ, виза
 
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