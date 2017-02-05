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Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США

05.02.2017 14:19
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Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США

В команде президента США Дональда Трампа есть информатор, который "сливает" конфиденциальные данные журналистам и прессе. Белый дом инициировал внутреннее расследование, которое призвано найти источник "слива" данных скандальных телефонных переговорах Трампа с лидерами Австралии и Мексики.

Указанные переговоры состоялись на текущей неделе и мгновенно просочились в американские СМИ. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в комментарии агентству Reuters подтвердил информацию и заявил, что Трамп воспринял утечку конфиденциальных данных крайне серьезно.

Американские СМИ напоминают, что широкий резонанс вызвала информация о скандальной беседе Трампа с премьером Австралии, в которой президент США резко оборвал разговор, бросив телефонную трубку. В свою очередь чуть ранее Трамп выступил с угрозами в адрес Мексики о введении американских войск на территорию этой страны. Информацию он озвучил в телефонной беседе со своим мексиканским коллегой Энрике Ньето. Оба факта быстро попали в американскую прессу и спровоцировали скандал.

Источник dialog.ua



Теги: США, Донбасс, президент, Белый дом
 
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